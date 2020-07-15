Власть
Стандарт на школьную форму планируется утвердить в России к концу осени
Минпромторг намерен утвердить предварительный национальный стандарт для школьной формы 10 ноября.
Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Он (стандарт) будет актуален для таких наименований одежды, как пиджаки, жакеты, сарафаны, брюки и др. В ведомстве отметили, что в новом стандарте планируется установить характеристики, которые позволят оценивать безопасность школьной формы. В нем также будут указаны методика и параметры испытаний одежды», – пишет издание.
Также стандарт будет учитывать качество тканей и комфортную носку, чтобы школьники могли носить вещи целый день, не испытывая неудобств.
Стандарт будет добровольным, но при госзакупках школьной формы заказчики смогут ссылаться на него, и тогда производители будут обязаны следовать нормам документа.
На данный момент на законодательном уровне не установлено понятие «школьная форма», а из детской одежды не выделяют категорию вещей, которая предназначена для учебных заведений. Изготовители одежды для детей придерживаются общего технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».
В связи с этим идея о создании дополнительных требований к школьной форме представляется особенно актуальной. С этим согласны специалисты Росстандарта, где также рассказали, что действие предварительного национального стандарта будет ограниченным, чтобы производители могли оценить его на практике. После этого в документ могут внести корректировки и принять его уже как ГОСТ или же отменить его в случае, если опыт будет негативным.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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