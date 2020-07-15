Стало известно, где в Симферополе появятся новые остановки

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

— В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.

Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:

ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова)

ул. Данилова, 57

ул. 1-й Конной Армии, 19А

ул. Ракетная, 32

ул. М. Василевского, 16

ул. Балаклавская, 99А «Пневматика»

п. Битумное, ул. Внешняя, 9

ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А)

ул. Радищева, 82

ул. М. Василевского, 4

ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи

ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138

ул. Кечкеметская, 109

ул. М. Жукова (разворотное кольцо)

пр-т. Победы, 157

ул. Гер. Сталинграда, 6Д

ул. Титова, 71

ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10)

ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко»)

ул. Луговая, 73

ул. Куйбышева, 60

ул. Кечкеметская, 27

ул. Павленко, 40

ул. Кечкеметская, 166

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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