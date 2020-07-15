Власть
Стало известно, где в Симферополе появятся новые остановки
В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.
— В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.
Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:
ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова)
ул. Данилова, 57
ул. 1-й Конной Армии, 19А
ул. Ракетная, 32
ул. М. Василевского, 16
ул. Балаклавская, 99А «Пневматика»
п. Битумное, ул. Внешняя, 9
ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А)
ул. Радищева, 82
ул. М. Василевского, 4
ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи
ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138
ул. Кечкеметская, 109
ул. М. Жукова (разворотное кольцо)
пр-т. Победы, 157
ул. Гер. Сталинграда, 6Д
ул. Титова, 71
ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10)
ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко»)
ул. Луговая, 73
ул. Куйбышева, 60
ул. Кечкеметская, 27
ул. Павленко, 40
ул. Кечкеметская, 166
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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