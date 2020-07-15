Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +20
море +23

Власть

Стало известно, где в Симферополе появятся новые остановки

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров.

— В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.

Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:

ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова)

ул. Данилова, 57

ул. 1-й Конной Армии, 19А

ул. Ракетная, 32

ул. М. Василевского, 16

ул. Балаклавская, 99А «Пневматика»

п. Битумное, ул. Внешняя, 9

ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А)

ул. Радищева, 82

ул. М. Василевского, 4

ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи

ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138

ул. Кечкеметская, 109

ул. М. Жукова (разворотное кольцо)

пр-т. Победы, 157

ул. Гер. Сталинграда, 6Д

ул. Титова, 71

ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10)

ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко»)

ул. Луговая, 73

ул. Куйбышева, 60

ул. Кечкеметская, 27

ул. Павленко, 40

ул. Кечкеметская, 166

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В России запретят ремонтировать машины старыми запчастями. Ремонтировать машины старыми автозапчастями больше нельзя.

Камеры фиксации нарушений появились на четырехполосном участке «Тавриды». Мобильные камеры фиксации нарушений скоростного режима появились на четырехполосном участке трассы «Тавриды» – от Керчи до Белогорска.

Авария в России не отразится на расписании поездов в Крым. Авария в Тульской области не повлияла на расписание движения поездов между Крымом и материковой частью страны.

Стоимость авиаперелетов в Крым снизилась на четверть. Стоимость авиабилетов в Крым в июле-августе этого года в среднем снизилась на 15-25% в зависимости от направления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Власть
Аксенов теряет авторитет и влияние: в Крыму отмечают массовый саботаж

Аксенов теряет авторитет и влияние: в Крыму отмечают массовый саботаж

В Крыму отмечают массовый саботаж на муниципальном уровне. Чего таким образом добиваются местные чиновники, не понятно, однако поручения главы РК Сергея Аксенова игнорируются с каждым днем все откровеннее.

Коронавирус в Крыму
Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму

Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму

Сдать тест на коронавирус в Крыму можно в частных лабораториях, а в государственных медицинских учреждениях он сдается только по показаниям.

Общество
В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч

В районе аэропорта Симферополь гуляет смерч

Смерч прошелся недалеко от симферопольского аэропорта.

Коронавирус в Крыму
Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом

Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации