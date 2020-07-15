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Коронавирус в Крыму

Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом

09:57 среда, 15 июля 2020
Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом

фото © pixabay.com

За 14 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Четыре случая завезены из-за рубежа, три – выявлены при обращении за медицинской помощью, два – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, два – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 900 случаев новой коронавирусной инфекции. 59 из них завозные из-за границы, 100 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 641 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 100 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2008 человек.

Выздоровевших за весь период – 665 человек.

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