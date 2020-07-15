Снаряд, граната и мины: в Севастополе нашли боеприпасы времен войны

В Нахимовском районе Севастополя во время сельскохозяйственных работ обнаружили восемь взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Крым и Севастополю.

На место выехали взрывотехники ОМОН «Беркут». Они идентифицировали найденные недалеко от станции Мекензиевы Горы боеприпасы. 100-миллиметровый артиллерийский снаряд, шесть 50-миллиметровых минометных мин и граната РГД-33 остались в земле еще со времен Второй мировой войны.

Взрывоопасные предметы росгвардейцы передали сотрудникам МЧС для дальнейшего уничтожения.

Как ранее сообщалось, в начале июля в Ленинском районе полуострова были обнаружены и впоследствии уничтожены шесть авиабомб времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы нашли местные жители в районе сел Юркино и Багерово.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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