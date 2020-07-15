Россиянам рассказали как на них наживаются в Крыму

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Россиянам раскрыли схемы наживы на туристах, приезжающих этим летом в Крым.

Об этом рассказала корреспондент издания «Московский комсомолец» Светлана Цикулина.

Журналистка отметила, что часто туристы во время бронирования отелей смотрят красивые фотографии, заранее платят большую сумму за квартиру и частную виллу, а по приезде в Крым оказывается, что все выглядит совсем не так, как в интернете.

После просмотра фото Оксана, туристка из Москвы, забронировала в Крыму частный экодом с бассейном за 12 тысяч рублей в сутки. Однако позже выяснилось, что описание и снимки курортного места не соответствовали действительности. «На деле экодом оказался обычным небольшим (60 метров) деревянным летним домиком с пристроенным открытым бассейном 2 на 4 метра, больше напоминавшим корыто», — пожаловалась Оксана.

Отмечается также, что туристы часто по ошибке снимают многолюдный «участок-общагу» вместо частной виллы. При этом в объявлениях об этом не говорится. «Забронировали просторный дом с участком под Алуштой за 15 тысяч в сутки. Позже выяснилось, что на малюсенькой выжженной солнцем территории стоят аж три дома, два из которых в сезон хозяева сдают, а в третьем живут сами с двумя детьми, кошкой и собакой», — рассказала Юлия, туристка из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, большинство хозяев отелей и гостиничных комплексов не придерживаются профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором. В частности, расстояние между лежаками на пляжах сократилось до 30-40 сантиметров вместо положенных 1,5-2 метров.

Ранее сообщалось, что санатории Крыма вновь начнут требовать у постояльцев справки об отсутствии коронавируса. «Справка нужна для постояльцев санаториев и Крыма, и Севастополя», — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Затем она отметила, что учреждениям рекомендовано проводить регулярное тестирование сотрудников.

5 июля стало известно, что стоимость отдыха в Крыму сравнили с покупкой квартиры в Москве. В частности, за аренду местной виллы на 14 дней россияне заплатят около 11 миллионов рублей. Кроме того, отдых семьи с маленьким ребенком в Крыму стоит около 640 тысяч рублей. При этом за 13 ночей в Турции в хорошем отеле с системой «все включено» — около 250 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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