Путин едет в Крым

Президент России Владимир Путин приедет в Крым 16 июля и поучаствует в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Завтра президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ на судостроительном заводе «Залив» в Керчи», - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам.

Путин также примет участие в видеоконференции из Керчи с другими судостроительными комплексами - это Северодвинск, «Севмаш», и питерская «Северная верфь». В этот день там также будут закладывать новые корабли, добавил Песков.

Также он сообщил, что российский лидер планирует пообщаться с судостроителями, которые работают в Керчи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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