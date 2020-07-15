Прогноз погоды в Крыму на среду 15 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 15 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных районах), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. В горах Крыма - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 24, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 80 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью около 18 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 75 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 78 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 66 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-западный 25 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 66 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 30 до 78 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 26, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-западный 23 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 75 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 77 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 21, ночью около 12 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 47 до 81 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 22, в Севастополе - 21, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 25, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 28, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков. Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе накануне.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 14 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 14 июля.

Ливни с градом и шквалами «накроют» Крым в ближайшие часы. До конца суток 13 июля и утром 14 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди. Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.