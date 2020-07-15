Появление пыльцы может предсказать окончание сезона коронавируса

фото © ТАСС

Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт статьи, в которой описали связь между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом.

Они полагают, что эта тенденция распространяется и на новый коронавирус.

Исследователи сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. И сделали вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности может быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая коронавирус.

Появление в воздухе большого количества пыльцы действительно может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз-участник проекта «5-100»), Олег Батищев.

«С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус — высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов — так что это может быть и простым совпадением», — отметил эксперт.

Сами авторы препринта утверждают, что, судя по их моделям, SARS-CoV-2 вместе с другими вирусами, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается сезон пыльцы — осенью и зимой.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые выяснили, чем опасно купание в море. Любители поплавать в море чаще жалуются на заболевания ушей и кожи чем те, кто предпочитает отдыхать на суше.

Стало известно какие изобретения помогут избежать второй волны коронавируса. Инженер-специалист рассказал о некоторых изобретениях, которые очень полезны во время эпидемии.

COVID в Севастополе: оперативная сводка. За истекшие сутки в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших. За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.