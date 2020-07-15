Общественники Евпатории требуют построить концертный зал

Руководители нескольких общественных организаций Евпатории обратились к председателю общественного совета города Сергею Стрельбицкому с требованием пояснить, каким образом принималось решение о строительстве многофункционального комплекса апартаментов на большом земельном участке с недостроенным Дворцом пионеров.

Ранее этот объект был возвращен городу, здесь собирались строить новый концертный зал, окруженный парковой зоной.

«Несмотря на то, что в 2018 году после того, как через суд недострой на вышеуказанной территории был возвращен территориальной громаде и общественный совет (на тот момент – общественная палата) рассмотрел вопрос о дальнейшем использовании данного земельного участка, а также было принято решение использовать этот участок для создания городского парка, его с молчаливого согласия городских властей отдали под застройку многофункционального комплекса апартаментов», – сказано в письме на имя Стрельбицкого. По данным Крыминформа, копия письма направлена и в прокуратуру.

По данным общественников, комплекс апартаментов «Центральный» на пересечении проспектов Победы и Ленина в Евпатории будет возводить ООО «Каец». Проект был одобрен на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата Республики Крым 18 июня. Авторы письма говорят, что мнение жителей Евпатории при этом учтено не было, а сама постройка принесет исключительно негативные последствия для города – даст колоссальную нагрузку на городские инженерные сети, а также потребует большего объема потребления воды.

В связи с этим авторы обращения – зампредседателя ОО КРО «Комитет по противодействию коррупции в органах государственной власти» Николай Колесник, председатель ОО «Ветеранская организация им. Жукова» Олег Фадеев, председатель ОО «Справедливость» Светлана Федорова и председатель общественного комитета ветеранской организации 360 полка береговой обороны Юрий Панасенко – просят пояснить, каким образом было «переиграно» решение общественного совета города о строительстве парка с новым концертным залом взамен старого, позорящего город.

Строительство Дворца пионеров в Евпатории на участке в 1,5 га началось в 1980-х годах. Почти 30 лет он представляет собой заброшенный недострой. В 2002 году объект с землей был продан физлицу, а спустя более 15 лет через суд возвращен городу. В 2019 году глава администрации Роман Тихончук озвучил планы по возведению здесь центра детского творчества.

В 2017 году компания «Каец» дважды подавала на рассмотрение Совета по улучшению инвестиционного климата РК проект строительства многофункционального этнографического рекреационного комплекса семейного отдыха «Капсель» стоимостью 174,1 млн рублей. Предполагалось, что срок реализации проекта составит чуть более 4,5 лет. Однако о его судьбе сейчас ничего неизвестно. С тех пор в ООО «Каец» сменился руководитель, а уставный капитал вырос с 10 до 11 тыс рублей. Согласно доступной отчетности предприятия, в 2017-18 годах никакой деятельности она не вела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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