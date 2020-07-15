На улицах Феодосии появился неприятный запах, власти обещают проверить

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Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что на улицах города стал появляться неприятный запах.

Он связывает это с притоком туристов и началом работы отелей и сдатчиков квартир.

Об этом шла речь на совещании с руководителями ресурсоснабжающих организаций округа, написал Бовтуненко в Facebook.

«Одной из основных тем обсуждений стал вопрос борьбы с несанкционированным сливом хозяйственно-бытовых отходов в систему ливневой канализации. В период проведения курортного сезона комиссия по выявлению незаконных врезок будет работать в усиленном режиме», – говорится в сообщении.

Он отметил, что на этой неделе сотрудники экологического надзора, «Воды Крыма» и городского контроля проведут проверки в наиболее проблемных районах города.

«Особое внимание будет уделено абонентам водоканала, у которых отсутствуют договора на водоотведение. Также обсудили планируемые работы по очистке ливневой канализации на набережной. Вопрос будет проработан совместно с экологами и Роспотребнадзором», – отметил Бовтуненко.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что одной из главных проблем в Феодосии является сброс неочищенных сточных вод в акваторию Черного моря.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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