Власть
Море «добивает» центральный пляж Севастополя
фото © Подслушано в Севастополе
Волны помогают горе-подрядчику демонтировать плитку на Хрустальном.
Черное море продолжило начатое на прошлой неделе дело — еще с нескольких участков пляжа «Хрустальный» под напором волн, которые в последние дни достигали у берегов Севастополя 3-4 баллов, вымыло тротуарную плитку.
Напомним, только что положенную плитку смыло с пляжа несколько дней назад после небольшого шторма. Оператора пляжа ООО «Пляж Хрустальный» неоднократно предупреждали о том, что плитка не выдержит напора стихии, но гендиректор компании-оператора Сергей Калюжный высказывал непоколебимую уверенность в том, что в этот раз плитка выдержит испытание штормами и «будет держаться».
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В тексте использованы материалы: Форпост
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