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Власть

Море «добивает» центральный пляж Севастополя

Море «добивает» центральный пляж Севастополя

фото © Подслушано в Севастополе

Волны помогают горе-подрядчику демонтировать плитку на Хрустальном.

Черное море продолжило начатое на прошлой неделе дело — еще с нескольких участков пляжа «Хрустальный» под напором волн, которые в последние дни достигали у берегов Севастополя 3-4 баллов, вымыло тротуарную плитку.

Напомним, только что положенную плитку смыло с пляжа несколько дней назад после небольшого шторма. Оператора пляжа ООО «Пляж Хрустальный» неоднократно предупреждали о том, что плитка не выдержит напора стихии, но гендиректор компании-оператора Сергей Калюжный высказывал непоколебимую уверенность в том, что в этот раз плитка выдержит испытание штормами и «будет держаться».

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В тексте использованы материалы: Форпост

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