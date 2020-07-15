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Коронавирус в Крыму

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека

фото © vk.com/aksenovrk

COVID-19 подтвержден в Севастополе у одного человека за истекшие сутки.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 15 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – пожилая женщина, жительница Севастополя. Идет эпидрасследование, источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.

Всего в Севастополе коронавирусная инфекция подтверждена у 283 человек, из них 212 уже выздоровели, пятеро скончались.

В Крыму с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 900. С выздоровлением из больниц выписано 665 пациентов, из них 8 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека

COVID-19 подтвержден в Севастополе у одного человека за истекшие сутки.

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