Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильность: в Крыму за сутки 11 новых заболевших коронавирусом ● Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы ● Аксенов приказал туристам самостоятельно отвечать за дистанцирование на пляже ● COVID в Севастополе: оперативная сводка ● Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших
Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека
фото © vk.com/aksenovrk
COVID-19 подтвержден в Севастополе у одного человека за истекшие сутки.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 15 июля зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Пациентка – пожилая женщина, жительница Севастополя. Идет эпидрасследование, источник заражения устанавливается», – говорится в сообщении.
Всего в Севастополе коронавирусная инфекция подтверждена у 283 человек, из них 212 уже выздоровели, пятеро скончались.
В Крыму с начала пандемии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 900. С выздоровлением из больниц выписано 665 пациентов, из них 8 за последние сутки. От вируса скончались 12 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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