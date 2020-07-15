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Власть

Камеры фиксации нарушений появились на четырехполосном участке «Тавриды»

10:28 среда, 15 июля 2020

Мобильные камеры фиксации нарушений скоростного режима появились на четырехполосном участке трассы «Тавриды» – от Керчи до Белогорска.

Об этом сообщил пресс-секретарь генерального подрядчика строительства трассы – АО «ВАД» Григорий Назаров.

«На «Тавриде» работают камеры фиксации нарушений. На участке от Керчи до Белогорска они настроены на разрешенный режим в 90 километров в час, на двухполосном участке до Симферополя по-прежнему действует ограничение в 60 километров в час», – сообщил Назаров.

Движение по четырем полосам «Тавриды» было открыто 30 июня на 155-километровом участке от Керчи до Белогорска. Ожидается, что 20 июля будет открыто четырехполосное движение от Белогорска до Симферополя.

Полностью строительно-монтажные работы на «Тавриде» планируется завершить в сентябре, тогда будет запущено четырехполосное движение на всем протяжении трассы от Керчи до Севастополя. В настоящее время общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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