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Происшествия

Из окна дома в Симферополе выпал ребенок

Следственный комитет проводит проверку по факту выпадения двухлетнего ребенка из окна квартиры на втором этаже в Симферополе.

Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Вечером 14 июля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже дома на улице Беспалова. Мальчик играл с четырехлетним братом в комнате. В момент, когда мама отлучилась на кухню, младший сын взобрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал в окно, – сообщила Постнова. – Проводится процессуальная проверка по факту падения мальчика из окна квартиры».

Ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Семья, в которой произошел инцидент, благополучная.

Сотрудники СК навестили пострадавшего мальчика в больнице: офицеры передали подарки и поздравили с наступающим днем рождения – завтра ему исполнится два года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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