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Коронавирус в Крыму

Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму

19:56 среда, 15 июля 2020
Инфекционист рассказал, где сдать тест на коронавирус в Крыму

фото © Новости Крыма

Сдать тест на коронавирус в Крыму можно в частных лабораториях, а в государственных медицинских учреждениях он сдается только по показаниям.

Об этом рассказала главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма. 

«Тест ПЦР (Полимеразная цепная реакция, метод молекулярной биологии, позволяющий диагностировать заболевания, - ред.) на коронавирус делается по медицинским показаниям только в медучреждениях. Экспресс-тесты можно сделать в частных лабораториях», - пояснила Татьяна Одинец.

Правда, экспресс-тест работает несколько иначе, чем тест ПЦР.

«Этот тест указывает, в первую очередь, не на то, есть ли у человека вирус на данный момент или нет. Он указывает на то, были ли человек в контакте и выработался ли у него иммунитет. То есть, на каком уровне иммунитет к данному возбудителю. Если есть иммуноглобулин М, то это острая фаза – вирус только попал в организм и идет борьба, а иммуноглобулин G – показывает, что вирус был у человека и организм выработал защиту на три ближайших месяца», - пояснила инфекционист.

Согласно открытым данным, цена теста на коронавирус в Крыму составляет около 2000 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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