Власть
ФАС возбудила дело в отношении крымской сети заправок «ТЭС»
Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций «ТЭС».
Об этом сообщается на сайте управления.
«Сеть АЗС «ТЭС» подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 федерального закона «О защите конкуренции». Согласно данной правовой нормы хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены», – говорится в сообщении.
По данным Крымстата, до конца мая цена на бензин АИ-95 держалась в среднем на уровне 48,65 рублей. С 1 июня цена начала резко расти. В настоящее время, по данным статистического ведомства, за топливо просят в среднем 52,8 рублей – таким образом, рост составил 8,5%.
В сентябре 2016 года ФАС оштрафовала пятерых крупнейших нефтетрейдеров Крыма, в том числе «ТЭС», на 129 млн рублей за организацию картельного сговора.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Алуште 25 водителей повторно попались на вождении в пьяном виде. В Алуште сотрудниками полиции за полгода возбуждено 25 уголовных дел за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Крымчанин пытался подкупить инспекторов ДПС за 14 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили факт дачи взятки инспекторам дорожно-патрульной службы.
Экс-министр здравоохранения Крыма признан виновным в госизмене. Бывший министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский признан в Украине виновным в государственной измене.
На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы. За выходные в Севастополе составили 5 административных протоколов на отдыхающих на пляжах.
В Симферополе индонезиец пытался уплыть от грабившего его наркомана
Прогулка по живописным окрестностям города обернулась настоящим боевиком для гражданина Индонезии. На берегу Симферопольского водохранилища: средь бела дня неизвестный мужчина избил и ограбил иностранца.
Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у одного человека
COVID-19 подтвержден в Севастополе у одного человека за истекшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»
Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
вчера
Швейцарский ученый усомнился в наличии бессимптомных носителей COVID-19
Микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает, что бессимптомных носителей COVID-19 не существует, а в борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки.