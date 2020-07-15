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Власть

ФАС возбудила дело в отношении крымской сети заправок «ТЭС»

15:16 среда, 15 июля 2020

Управление Федеральной антимонопольной службы по Крыму возбудило дело в отношении сети автозаправочных станций «ТЭС».

Об этом сообщается на сайте управления.

«Сеть АЗС «ТЭС» подозревается в нарушении запрета, установленного статьей 10 федерального закона «О защите конкуренции». Согласно данной правовой нормы хозяйствующему субъекту, занимающему доминирующее положение на рынке, запрещается устанавливать монопольно высокие цены», – говорится в сообщении.

По данным Крымстата, до конца мая цена на бензин АИ-95 держалась в среднем на уровне 48,65 рублей. С 1 июня цена начала резко расти. В настоящее время, по данным статистического ведомства, за топливо просят в среднем 52,8 рублей – таким образом, рост составил 8,5%.

В сентябре 2016 года ФАС оштрафовала пятерых крупнейших нефтетрейдеров Крыма, в том числе «ТЭС», на 129 млн рублей за организацию картельного сговора.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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