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Власть

Экс-судью Апелляционного суда Крыма обвинили в госизмене

17:43 среда, 15 июля 2020

Бывшую судью Апелляционного суда АР Крым обвинили в государственной измене.

Об этом 15 июля сообщает Прокуратура АРК.

По версии следствия, «гражданка Украины после аннексии полуострова перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, принимала непосредственное участие в формировании и организации работы российских судов в Крыму».

«Также в составе Верховного суда Крыма выносила судебные решения в соответствии с российским законодательством», - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

В Прокуратуре АРК не назвали имени подозреваемой, ее публичных комментариев нет.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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