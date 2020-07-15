Власть
Экс-судью Апелляционного суда Крыма обвинили в госизмене
Бывшую судью Апелляционного суда АР Крым обвинили в государственной измене.
Об этом 15 июля сообщает Прокуратура АРК.
По версии следствия, «гражданка Украины после аннексии полуострова перешла на службу в незаконно созданные судебные органы государства-оккупанта, принимала непосредственное участие в формировании и организации работы российских судов в Крыму».
«Также в составе Верховного суда Крыма выносила судебные решения в соответствии с российским законодательством», - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
В Прокуратуре АРК не назвали имени подозреваемой, ее публичных комментариев нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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