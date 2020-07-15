ДТП на «Тавриде»: перевернутая фура и легковушка всмятку

На трассе «Таврида» в Белогорском районе произошла авария с участием грузовика с прицепом и легкового авто.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло утром в среду в районе села Васильевка. В результате столкновения сильно смяло правую сторону кузова легковушки. Фура перевернулась, полностью перегородив движение по двум полосам. При этом произошел разлив топлива.

Из-за аварии на трассе на некоторое время образовалась пробка. На данный момент помехи для движения транспорта устранены. Информации о пострадавших нет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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