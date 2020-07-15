Что в правительстве Севастополя скрывают о пляжах

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В МЧС и Роспотребнадзоре рассказали о реальной ситуации с местами для морского отдыха.

В Севастополе девять из 34 официальных пляжей не прошли техническое освидетельствование городского управления МЧС и должны быть закрыты для посетителей, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, в начале июля принимать отдыхающих не могли 12 пляжей Севастополя (на семь из них были поданы заявки на освидетельствование, пять пляжей заявок не подавали).

На сегодня, по информации пресс-службы ГУ МЧС, получили заключения и открыты для отдыхающих пляжи «Яшмовый», в лагере «Ласпи» и «Любимовка-2». Два места для купания, которые подали заявки, еще не прошли освидетельствование — «Васили» и ДОЛ «Радость». Два пляжа прошли освидетельствование, но из-за выявленных нарушений не допущены к приему отдыхающих — «Любимовка-1» и «Ушакова Балка» (сейчас их операторы устраняют выявленные недостатки). От пляжей «Золотой», «Изумруд», «Таврида», «Чайка» и базы отдыха подводников Краснознаменного Черноморского флота (КЧФ) заявки не поступили.

Таким образом, сейчас в Севастополе для посетителей должны быть открыты 25 из 34 пляжей, уточнили в ведомстве.

Заключение о соответствии санитарным нормам были выданы пляжам «Омега», «Хрустальный», «Солдатский», «Песочный», «Андреевка» и «Орловка-1»,заключения по остальным местам для купания находятся в стадии согласования. Из-за превышений микробиологических показателей вынесено постановление о запрете на купание на городском пляже Балаклавы и на пляже «Мраморный», сказал нам замглавы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин.

Об этой ситуации правительство Севастополя предпочитает официально молчать, отказывая жителям и гостям города в получении достоверной информации, которую люди вряд ли найдут на официальном портале исполнительной власти Севастополя. Наоборот — чиновники нарисовали карту пляжей, которая содержит не полную информацию об этих объектах (в частности, о безопасности), и отчитываются в усилении контроля над операторами пляжей.

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