Бутики и пляжи: где в Крыму есть опасность заразиться коронавирусом

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Врач рассказала о местах на курортах, где проще всего «подцепить» коронавирус.

Об этом рассказала Татьяна Одинец, главный внештатный инфекционист Минздрава Крыма.

«В бутиках не соблюдается социальная дистанция, люди трогают вещи, перекладывают их. Самые высокие шансы заразится коронавирусом – на пляже, в прогулочных местах, на экскурсионных кораблях, в магазинах, общепитах и точечные места развлечений», - сказала Татьяна Одинец, добавив, что по возможности стоит избегать мест скопления людей.

Однако, по словам врача, заразится коронавирусом, например, от шезлонга – шансы не велики, даже если лежак не обрабатывают.

«При передаче коронавируса преобладает воздушно-капельный путь. Можно заразится и контактным путем, например, от шезлонга, на котором лежал зараженный. Но на таких поверхностях и при таких температурах воздуха через четыре-пять часов вирус погибает», - гарантирует врач.

А вот в грязной воде коронавирус «поймать» не выйдет. Там других вирусов много.

«Эта ситуация не может повлиять на заражение коронавирусом. Энтеровирусом – да, ротавирусом – да, бактериальной кишечной инфекцией – тоже да. Сейчас как раз идет сезон инфекций, и заболеваемость ими будет гарантированно расти. Заражению ротавирусом больше подвержены дети, а вот энтеровирусом – и взрослые, и дети. В большей он выявлен на западном побережье Крыма», - пояснила Татьяна Одинец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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