Больше всего преступлений в Севастополе совершили мужчины

В Генпрокуратуре России сообщили о количестве преступлений в городе-герое в этом и прошлом годах.

На основании данных МВД России составлена десятка регионов, в которых в первой половине 2020 года увеличилось количество совершенных преступлений по сравнению с прошлым годом.

В списке таких субъектов РФ, по информации издания «Реальное время», Татарстан, Псковская и Тамбовская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия, Ленинградская и Курская области, Новгородская и Смоленская области, Севастополь.

Согласно официальной правовой статистике Генпрокуратуры РФ, в январе-мае этого года в Севастополе был зарегистрированы 2 178 преступлений, а за весь прошлый год — 4 238.

При этом покушений на убийства, причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть, и убийств в январе-мае 2020 года было семь, а за весь 2019-й — 25; преступлений террористического характера — по одному; преступлений экстремистского характера — 1 и 2 соответственно; экономических преступлений — 121 и 178 соответственно; злоупотреблений должностными полномочиями — 2 и 6 соответственно; получений взяток — 2 и 5 соответственно; дач взятки — 5 и 3 соответственно; преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — 29 и 51 соответственно; преступлений, связанных с незаконным обращением наркотиков, — 239 и 494 соответственно.

По данным Генпрокуратуры России за 2019 год, большинство преступлений в Севастополе совершили мужчины-граждане РФ в возрасте 30-49 лет, без постоянного источника доходов, с начальным и основным общим или средним профессиональным образованием.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снаряд, граната и мины: в Севастополе нашли боеприпасы времен войны. В Нахимовском районе Севастополя во время сельскохозяйственных работ обнаружили восемь взрывоопасных предметов.

Турист из России и крымчанка, пропавшие два дня назад, найдены мертвыми. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 оперативное событие, погибло 2 человека.

В МВД Крыма подтвердили: пропавший в Ялте мальчик найден. Пропавший минувшим днем в Ялте восьмилетний Илья Кравченко найден.

Водителю грозит два года тюрьмы за сбитую девочку в Севастополе. В Севастополе будут судить водителя, который сбил на пешеходном переходе девочку.