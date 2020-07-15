«Активизировались оползни»: спасатели назвали опасные пляжи Крыма

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Жителей Крыма предупреждают об активизации оползней на пляжах полуострова.

Основная часть таких мест, по информации спасателей, размещена на ЮБК и в западной части полуострова.

«Рыхлый грунт, насыщенный влагой, не выдержав нагрузку собственного веса, молниеносно сходит на берег, не оставляя шанса на выживание людям попавшим под обвал», – говорится в сообщении МЧС Крыма.

В связи с этим спасатели напоминают о не допустимости базирования кемпингов, установок палаток и использования опасных береговых зон в качестве мест отдыха.

Как отметили в ведомстве, местные органы власти должны провести мероприятия по ограничению доступа на стихийные пляжи, а также установить знаки и таблички, предупреждающие о возможных обвалах и оползнях.

В сообщении также приводят краткий перечень таких стихийных, опасных пляжей полуострова:

- Южный берег Крыма: (в районе от мыса Херсонес к мысу Фиолент и до бухты Ласпи), мыс Ифигения, мыс Кошка, Зеленый мыс, мыс Никита, и ниже Кучук-Ламбадского хаоса;

- Юго-восточный берег Крыма: (Алушта-Судак-Коктебель) — мыс Чобан-Куле, мыс Ай-Фока, мыс Пуль-Оба, мыс Алчак, мыс Меганом, подножие Карадага, участки побережья от Коктебеля до мыса Киик-Атлама);

- Западное побережье Крыма : в зоне Севастополя — Радиогорка -Учкуевка и далее от мыса Лукулл до поселка Угловое, поселки Песчаное (Бахчисарайский район), Береговое и Николаевка (Симферопольский район) до озера Кызыл-Яр (Сакский район);

- Побережье Керченского полуострова (Азовское побережье): — мыс Голубиный, мыс Фонарь до мыса Бакланов, от мыса Бакланов до мыса Тархан, мыс Зюк, мыс Китен (районы пос. Заводской и пос. Семеновка);

- Побережье Керченского пролива и Черное море: (от с. Героевское до озера Тобечик, мыс Такил, Черноморское побережье – от мыса Такил до Кыз-Аульского маяка).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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