Аксенов теряет авторитет и влияние: в Крыму отмечают массовый саботаж

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В Крыму отмечают массовый саботаж на муниципальном уровне. Чего таким образом добиваются местные чиновники, не понятно, однако поручения главы РК Сергея Аксенова игнорируются с каждым днем все откровеннее.

В крымских соцсетях активно обсуждают муниципальную реформу.

Напомним, с 14 июля российским органам местного самоуправления добавили полномочий, ослабив зависимость от региональной власти.

Ряд наблюдателей пришли к выводу, что реформа ставит под угрозу крымскую модель управления. «Бунт под руководством спикера Константинова, когда он практически саботировал решения губернатора Аксенова и Совмина о назначении или увольнении тех или иных глав муниципалитетов, теперь закреплена законодательно, – пишет telegram-канал «Крымская П». – А влияние Константинова на «низы» усиливается».

Другие не спешат делать из спикера Госсовета РК «Великого и Ужасного», но согласны: саботаж ряда муниципальных властей вполне осязаем.

«Везде выработана своя стратегия противостояния претензиям и со стороны населения, и со стороны республиканских властей, – отмечает Крымский Рупор. – Глава администрации Симферополя Проценко в интервью показывает папки, в которые она складывает распоряжения Аксенова, демонстрируя обязательность и подчиненность и верность.

Ялтинский глава Имгрунт делает упор на СМИ и забрасывает идеи одну бредовее другой, в надежде на то, что это выставит его популярным.

Глава Алушты Огнева прячется за нарочитой непосредственностью, а в итоге свалка в городе, и куча претензий от горожан, в ответ на которые они получают моргание глазами.

Это не саботаж? При этом с реальными результатами работы перманентные проблемы.

К чему это мы: все это было и до 14 июля. Будет и после 14 июля. Ровно до тех пор, пока не разработают механизм ответственности за вот это вот все.

Попросите любого мэра показать результаты своей работы, и начнется демонстрация или одной образцово-показательной чистой улицы или покажут на половину реализованный объект ФЦП, к которому отношения не имеют.

Результаты требовать надо и за просчеты спрашивать».

Кстати, в эту своеобразную «саботажную копилку» можно добавить и сегодняшнюю историю из Саки, где, игнорируя распоряжения Аксенова, предпринимателей заставляют платить за торговые места на рынке.

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