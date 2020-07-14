Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +22
море +23

Происшествия

Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину

12:27 вторник, 14 июля 2020
Ялта

Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось проводить спасательную операцию на верхушке одной из магнолий, растущих на набережной Ялты.

Там, как пояснили в пресс-службе ведомства, застрял мужчина.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Ялты забрался на магнолию и не может самостоятельно с нее спуститься, поступило диспетчеру спасательной службы днем в понедельник. На место происшествия выехали четверо спасателей ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС».

Путешественника-оригинала сняли с верхушки магнолии без приключений и последствий для здоровья, медицинская помощь «экскурсанту» не потребовалась. Однако мужчина так и не смог объяснить, как и зачем он забрался на дерево на высоту четырех метров.

Ранее, как сообщалось, спасателям пришлось выручать двух девушек, в темноте заблудившихся в районе хребта Хашки-Кая. Таким приключением обернулась для авантюристок попытка отметить День фотографа красивыми фотографиями крымской природы в районе Судака.

К счастью, фотолюбители не успели пострадать и нуждались только в психологической помощи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Алуштой парапланерист упал с высоты. В 12.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе села Нижняя Кутузовка ГО Алушта, парапланерист упал с высоты и не может самостоятельно передвигаться, необходима эвакуация из горно-лесной зоны.

В Коктебеле ночью дотла сгорел деревянный дом. В курортном поселке Коктебель перед въездной аркой ночью сгорела одноэтажная постройка, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Крыму за день нашли и уничтожили более 400 взрывоопасных предметов. В Ленинском районе 10 июля были обезврежены 415 взрывоопасных предмета времен Второй Мировой войны.

За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 3 происшествия, погибло 3 человека.

Власть
Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

Власть
В Крыму заповедники у моря превратились в «городские» пляжи

В Крыму заповедники у моря превратились в «городские» пляжи фото

В Крыму региональные ландшафтные парки и заповедники оказались под угрозой уничтожения: потоки автотуристов устремились по охраняемым и заповедным территориям, нанося вред местной флоре и фауне.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации