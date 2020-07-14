Происшествия
Застрял: в Ялте четверо спасателей снимали с верхушки магнолии мужчину
Сотрудникам МЧС Республики Крым пришлось проводить спасательную операцию на верхушке одной из магнолий, растущих на набережной Ялты.
Там, как пояснили в пресс-службе ведомства, застрял мужчина.
Сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Ялты забрался на магнолию и не может самостоятельно с нее спуститься, поступило диспетчеру спасательной службы днем в понедельник. На место происшествия выехали четверо спасателей ялтинского отряда «КРЫМ-СПАС».
Путешественника-оригинала сняли с верхушки магнолии без приключений и последствий для здоровья, медицинская помощь «экскурсанту» не потребовалась. Однако мужчина так и не смог объяснить, как и зачем он забрался на дерево на высоту четырех метров.
Ранее, как сообщалось, спасателям пришлось выручать двух девушек, в темноте заблудившихся в районе хребта Хашки-Кая. Таким приключением обернулась для авантюристок попытка отметить День фотографа красивыми фотографиями крымской природы в районе Судака.
К счастью, фотолюбители не успели пострадать и нуждались только в психологической помощи.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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