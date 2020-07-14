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Власть

Власти Ялты определились с местом строительства больничного комплекса

09:43 вторник, 14 июля 2020
Ялта

Место под строительство нового больничного комплекса окончательно определено в Ялте.

Об этом в ходе оперативно-хозяйственного совещания заявил глава администрации города Иван Имгрунт.

«На протяжении длительного времени мы рассматривали разные варианты строительства новых больничных корпусов, но в итоге остановили выбор на двух смежных участках площадью 9,5 га в районе улицы Халтурина, где в начале 2000-х годов начинала, а затем остановила строительство медицинского центра одна из турецких фирм», – пояснил он.

По словам Имгрунта, с арендаторами этой территории были проведены переговоры на уровне главы республики, и они выразили готовность расторгнуть договор в добровольном порядке при выделении им в качестве компенсации другого участка, о чем есть соответствующее поручение Сергея Аксенова.

Со своей стороны заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец обратила внимание, что инициатором строительства нового лечебного учреждения, оборудованного с использованием самых современных технологий, стало Федеральное медико-биологическое агентство, которое будет выступать и заказчиком работ.

«В настоящее время министерство имущественных и земельных отношений Крыма занимается формированием этих земельных участков для последующей передачи ФМБА», – сообщила она и добавила, что в планах агентства также возведение и оборудование новых амбулаторно-поликлинических корпусов в Алупке и Гурзуфе.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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