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Власть

Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

13:32 вторник, 14 июля 2020
Белогорск
Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

фото © Новости Крыма

Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Крым.

«Государственная ветеринарная служба проводит идентификацию и регистрацию неучтенных 65 голов крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Русское, а также комплекс диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий данного поголовья», – говорится в сообщении.

В комитете пояснили, что согласно приказу министерства сельского хозяйства «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», есть установленные правила, касающиеся содержания крупного рогатого скота – их необходимо регистрировать, идентифицировать, проводить диагностические мероприятия.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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