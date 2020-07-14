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Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров
фото © Новости Крыма
Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета Республики Крым.
«Государственная ветеринарная служба проводит идентификацию и регистрацию неучтенных 65 голов крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве села Русское, а также комплекс диагностических, профилактических и противоэпизоотических мероприятий данного поголовья», – говорится в сообщении.
В комитете пояснили, что согласно приказу министерства сельского хозяйства «Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», есть установленные правила, касающиеся содержания крупного рогатого скота – их необходимо регистрировать, идентифицировать, проводить диагностические мероприятия.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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