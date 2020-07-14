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Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы

20:58 вторник, 14 июля 2020
Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы

фото © vesti92.ru

Власти Крыма отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан с 15 июля.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма о введении в республике режима повышенной готовности.

«Пункт 2 указа (об обязательной обсервации прибывающих из-за границы) признать утратившим силу», - сказано в тексте документа.

Ранее решение об отмене обязательной обсервации прибывающих в Россию из-за рубежа лиц принял Роспотребнадзор.

С 15 июня в Крыму отменена обязательная обсервация граждан, приезжающих в республику из других регионов России, однако в обсерватор направляли всех граждан России или других государств, которые приехали из-за рубежа.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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