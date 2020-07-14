Власть
Власти Крыма дают подрядчикам строительства по ФЦП последний шанс
Под угрозой расторжения оказался контракт на строительство школы на 250 мест в селе Веселое городского округа Судак. Причиной стал неоднократный срыв графика работ подрядчика ООО «Евростройсервис».
«На базе заказчика ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым» было проведено совещание, в ходе которого принято решение о выдачи аванса подрядчику ООО «Евростройсервис» под банковскую гарантию, чтобы он мог запустить работы в жестком графике, - сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - Принято решение, что выделенные в этом году лимиты на детский сад и школу должны быть освоены до 1 ноября».
Кроме того, Храмов подчеркнул, что в срок до 17 июля подрядчик должен предоставить график работ с указанием объемов и числа рабочих. В случае выполнения ООО «Евростройсервис» взятых на себя обязательств заказчик позволит завершить работы. В противном случае авансовый платеж будет возвращен в бюджет, а контракт расторгнут.
По мнению генерального директора ООО «Евростройсервис» Сергея Троилина, на сроки исполнения контракта повлияла пандемия коронавируса.
«В ближайшее время мы сможем привезти с материка бригады рабочих, которые смогут работать в ускоренном темпе», - сообщил Троилин и добавил, что найти подходящих специалистов среди местного населения не удалось.
Кроме того, гендиректор ООО » Евростройсервис» отметил, что из-за пандемии перед предприятием сформировалась дебиторская задолженность.
«К сожалению, с нами до сих пор не рассчитались многие заказчики, в связи с этим у предприятия возник дефицит оборотных средств», - сказал Троилин.
В свою очередь вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что ООО «Евростойсервис» успело зарекомендовать себя как ответственный исполнитель.
«ООО » Евростройсервис» уже завершало оставленные предыдущими исполнителями объектами, - сказал Кабанов и добавил, что на основание прошлых заслуг была решено дать подрядчику еще один шанс, но он будет последним.
В селе Веселое городского округа Судак планируется возведение общеобразовательной школы на 250 мест. Стоимость контракта с учетом оборудования составила 280 млн рублей. Объект должен быть завершен в декабре.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополье дома для российских военных строили без разрешений. В Севастополе два общества с ограниченной ответственностью вели строительные работы по строительству жилых домов для Министерства обороны России. При этом компании не получили необходимые согласования и разрешения.
В Ялте не будут полностью запрещать строительство на время курортного сезона. В период курортного сезона в Ялте введут частичный мораторий на строительство.
В Крыму обещают починить более 200 км дорог. Более 200 км дорог в Крыму отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).
В Феодосии бывшую чулочную фабрику незаконно перестраивают в торговый центр. Здания бывшей чулочной фабрики эксплуатируются с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших
За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.
В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус
Вчера получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID 19 у одного из сотрудников администрации города Ялта.
В Крыму COVID-19 выявлен у семи человек за сутки
Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.
вчера
Десять новых случаев COVID-19 выявили в Севастополе
24 часа назад
Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди
19 часов назад
За сутки в Крыму утонуло три отдыхающих
23 часа назад
Экскаватор опрокинулся на спуске к морю в Ялтефото
19 часов назад
В Севастополе закрыли три пляжа
В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.