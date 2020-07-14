Власти Крыма дают подрядчикам строительства по ФЦП последний шанс

Под угрозой расторжения оказался контракт на строительство школы на 250 мест в селе Веселое городского округа Судак. Причиной стал неоднократный срыв графика работ подрядчика ООО «Евростройсервис».

«На базе заказчика ГКУ РК «Инвестстрой Республики Крым» было проведено совещание, в ходе которого принято решение о выдачи аванса подрядчику ООО «Евростройсервис» под банковскую гарантию, чтобы он мог запустить работы в жестком графике, - сообщил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов. - Принято решение, что выделенные в этом году лимиты на детский сад и школу должны быть освоены до 1 ноября».

Кроме того, Храмов подчеркнул, что в срок до 17 июля подрядчик должен предоставить график работ с указанием объемов и числа рабочих. В случае выполнения ООО «Евростройсервис» взятых на себя обязательств заказчик позволит завершить работы. В противном случае авансовый платеж будет возвращен в бюджет, а контракт расторгнут.

По мнению генерального директора ООО «Евростройсервис» Сергея Троилина, на сроки исполнения контракта повлияла пандемия коронавируса.

«В ближайшее время мы сможем привезти с материка бригады рабочих, которые смогут работать в ускоренном темпе», - сообщил Троилин и добавил, что найти подходящих специалистов среди местного населения не удалось.

Кроме того, гендиректор ООО » Евростройсервис» отметил, что из-за пандемии перед предприятием сформировалась дебиторская задолженность.

«К сожалению, с нами до сих пор не рассчитались многие заказчики, в связи с этим у предприятия возник дефицит оборотных средств», - сказал Троилин.

В свою очередь вице-премьер РК Евгений Кабанов отметил, что ООО «Евростойсервис» успело зарекомендовать себя как ответственный исполнитель.

«ООО » Евростройсервис» уже завершало оставленные предыдущими исполнителями объектами, - сказал Кабанов и добавил, что на основание прошлых заслуг была решено дать подрядчику еще один шанс, но он будет последним.

В селе Веселое городского округа Судак планируется возведение общеобразовательной школы на 250 мест. Стоимость контракта с учетом оборудования составила 280 млн рублей. Объект должен быть завершен в декабре.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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