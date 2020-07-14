В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус

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Вчера получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID 19 у одного из сотрудников администрации города Ялта.

Еще несколько человек в ожидании результатов теста, находятся сейчас в условиях домашней самоизоляции, сообщает пресс-служба администрации.

Как только стало известно о положительном результате, в администрации города был предпринят ряд предупредительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

Прежде всего, были переведены на удаленную работу сотрудники департамента, в котором работал заболевший, ограничен вход в здание, введен строгий масочный режим, отменены все совещания.

В данный момент Роспотребнадзор проверяет список контактных лиц для дальнейшего проведения обследования.

В тексте использованы материалы: Ялта-24

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