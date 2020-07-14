Власть
В Ялте - недобор призывников в российскую армию
фото © Новости Крыма
Глава Ялты Иван Имгрунт указывает на то, что по региону наблюдается недобор призывников на службу в армию.
Об этом говорится в сообщении на сайте администрации Ялты.
«Ялта должна быть первой по всем показателям, и по призыву в том числе. Согласно нормативам на этот год всего от нашего муниципалитета ряды Вооруженных сил должны пополнить более 200 новобранцев, но к сожалению, пока наблюдается недобор», – сообщил Имгрун.
Он считает, что существенно на ситуацию повлияла пандемия COVID-19.
«Мы используем все наши возможности по выявлению тех, кто по каким-то причинам не явился в призывную комиссию, будем убеждать, и я уверен, обеспечим выполнение норм по призыву, несмотря на то, что осталось всего три дня», – подчеркнул глава Ялты.
Всего из Крыма в ходе весеннего призыва, который продлится до 15 июля, планируется направить для прохождения военной службы в армии более 3 тысяч человек в возрасте от 18 до 27 лет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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