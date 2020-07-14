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Происшествия

В Ялте ищут восьмилетнего ребенка

17:53 вторник, 14 июля 2020
Ялта

В Ялте пропал маленький ребенок, Илья Кравченко, 2012 года рождения.

Информацию опубликовали на официальной странице администрации города в соцсетях со ссылкой на Массандровский отдел полиции города Ялты.

О пропаже мальчика заявила его бабушка, жительница Ялты. По ее словам, ее внук ушел гулять сегодня утром около половины девятого и до сих пор не вернулся домой.

Женщина обратилась в местное отделение полиции, сообщила приметы ребенка: рост Ильи – около 130 сантиметров, волосы светлые, глаза светло-голубые, телосложение худощавое. Мальчик был одет в темные шорты и футболку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Ильи Кравченко, просят обращаться в полицию по телефонам: (8-3654) 22-28-22, 22-28-57.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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