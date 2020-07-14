В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков

Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе накануне.

Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

«В Симферополе вчера выпало 28 мм осадков – это сильный дождь, половина месячной нормы», – сообщила Шенгелай.

Вчера сообщалось о прохождении через территорию Крыма холодного атмосферного фронта. Температура воздуха сегодня понизится до 22-27 градусов выше нуля.

Также ожидаются дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ливни с градом и шквалами «накроют» Крым в ближайшие часы. До конца суток 13 июля и утром 14 июля в Крыму ожидается резкое ухудшение погоды и похолодание, сообщили в пресс-службе МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди. Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 июля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 июля.