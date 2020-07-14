Общество
В Симферополе выпала половина месячной нормы осадков
Половина месячной нормы осадков выпала в Симферополе накануне.
Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
«В Симферополе вчера выпало 28 мм осадков – это сильный дождь, половина месячной нормы», – сообщила Шенгелай.
Вчера сообщалось о прохождении через территорию Крыма холодного атмосферного фронта. Температура воздуха сегодня понизится до 22-27 градусов выше нуля.
Также ожидаются дожди и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Холодный фронт принесет в Крым ветер и дожди. Падение температуры воздуха, ветер и дожди ожидаются в Крыму в ближайшие два дня.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 13 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 13 июля.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 12 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 12 июля.
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