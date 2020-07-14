В Севастополе закрыли три пляжа

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В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Об этом сообщили в правительстве города.

По словам и. о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, в Севастополе под пляжи отведены 34 территории. В настоящее время к работе допущен 31 пляж.

«В течение недели было выдано свыше 100 предписаний по устранению нарушений. Были замечания по кратности уборки, они откорректированы. Контроль проводится ежедневно», – сказал Горлов.

Накануне сообщалось, что после прошедшего 8 июля шторма в акватории Севастополя появилось много мусора. Поверхность Артиллерийской бухты в центральной части города покрыта пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами, фекалиями

В конце июня в Севастополе специалисты городского управления МЧС выявили семь пляжей, которые не прошли техническое освидетельствование из-за нарушений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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