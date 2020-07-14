Курортный сезон
Развитие сюжета: Черное море у берегов Крыма омедузилось ● На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы ● Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей ● Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов ● В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз
В Севастополе закрыли три пляжа
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В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.
Об этом сообщили в правительстве города.
По словам и. о. директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова, в Севастополе под пляжи отведены 34 территории. В настоящее время к работе допущен 31 пляж.
«В течение недели было выдано свыше 100 предписаний по устранению нарушений. Были замечания по кратности уборки, они откорректированы. Контроль проводится ежедневно», – сказал Горлов.
Накануне сообщалось, что после прошедшего 8 июля шторма в акватории Севастополя появилось много мусора. Поверхность Артиллерийской бухты в центральной части города покрыта пластиком, гниющими водорослями, целлофановыми пакетами, фекалиями
В конце июня в Севастополе специалисты городского управления МЧС выявили семь пляжей, которые не прошли техническое освидетельствование из-за нарушений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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