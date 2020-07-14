Власть
В Севастополье российские военные учились управлять БТРами в море
В Севастополе на полигоне бригады морской пехоты Черноморского флота России в Казачьей бухте началась практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортерами БТР-82 на плаву 26 июля во время военно-спортивного праздника, посвященного Дню военно-морского флота России.
Как сообщает пресс-служба флота, российские военные учились выводить БТРы на воду, двигаться в составе подразделения. По информации командования, была отработана стрельба на плаву.
«В этом году для участия в подготовительных мероприятиях привлекается 20 бронетранспортеров БТР-82 со штатными водителями», – говорится в сообщении.
В прошлом году на репетиции парада к Дню ВМФ в Севастополе заглох плавающий бронетранспортер. Один из эпизодов репетиции демонстрировал высадку на воду БТРов морской пехоты с большого десантного корабля. В процессе один из них заглох возле судна. Затем его оттащили на буксире в сторону, чтобы зрители не обращали внимания.
День военно-морского флота России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. В Севастополе в этот день проходит военно-морской парад.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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