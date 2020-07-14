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Власть

В Севастополе готовы отказаться от повышения цен на услуги ЖКХ

В Севастополе готовы отказаться от повышения цен на услуги ЖКХ

фото © iz.ru

Увеличение тарифов произойдет, возможно, в январе или июле следующего года.

В правительстве Севастополя рассматривают возможность отказа от повышения тарифов на услуги ЖКХ до июля следующего года, сообщил врио губернатора Михаил Развожаев. Он напомнил, что в городе установлены не экономически обоснованные тарифы — «ниже, чем во многих регионах», но «разница между тем, что платит бизнес и население, и тем, сколько это реально стоит компенсируется из федерального бюджета».

При этом есть соглашение между Севастополем и Минфином России о длительном повышении тарифов до экономически обоснованных — «оно достаточно комфортное для людей, чтобы для них рост тарифов не был мгновенным, он достаточно плавный».

«Раз в полгода точечные решения (о повышении цен на услуги ЖКХ) принимаются, — сказал Развожаев в эфире правительственного канала «СТВ». — Но мы понимаем, что был напряженный период, связанный с коронавирусом, и много кто сейчас, в принципе, с текущими платежами находится в (трудном — прим.) состоянии реструктуризации и расчетов. Было принято решение июльский шаг пропустить и на год отложить повышение тарифов, не делать этого».

Ситуация с оплатой услуг ЖКХ будет проанализирована в конце этого года, и, возможно, «с 1 января следующего года частично поднимем тарифы», «чтобы потом, через какое-то время, не было резкого роста», уточнил врио губернатора Севастополя. Но, по словам Развожаева, если ситуация не улучшится, «то вернемся к этому вопросу через год: следующий тарифный период — 1 июля 2021 года».

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