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В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США
фото © Новости Крыма
Российские истребители перехватили над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики, принадлежащие США и Норвегии.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон« ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем)», - говорится в сообщении.
После того, как цели были обнаружены российские истребители сопроводили их на безопасном расстоянии, а когда воздушные аппараты удалились от госграницы РФ боевые машины вернулись на аэродромы базирования. Нарушения госграницы допущено не было, полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами.
Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar около 11 утра по московскому времени над акваторией Черного моря был выявлен Boeing P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла, которая находится в Италии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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