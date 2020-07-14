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Власть

В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США

18:07 вторник, 14 июля 2020
В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США

фото © Новости Крыма

Российские истребители перехватили над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики, принадлежащие США и Норвегии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

«Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон« ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем)», - говорится в сообщении.

После того, как цели были обнаружены российские истребители сопроводили их на безопасном расстоянии, а когда воздушные аппараты удалились от госграницы РФ боевые машины вернулись на аэродромы базирования. Нарушения госграницы допущено не было, полеты были выполнены в строгом соответствии с международными правилами.

Согласно данным мониторингового ресурса PlaneRadar около 11 утра по московскому времени над акваторией Черного моря был выявлен Boeing P-8A Poseidon, взлетевший с авиабазы Сигонелла, которая находится в Италии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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