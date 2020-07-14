В Крыму заповедники у моря превратились в «городские» пляжи

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В Крыму региональные ландшафтные парки и заповедники оказались под угрозой уничтожения: потоки автотуристов устремились по охраняемым и заповедным территориям, нанося вред местной флоре и фауне.

«Было в Крыму дикое место у мыса Опук. Где был заповедник, охрана. Мы водили на экскурсии туда наших участников туров, где нужно было заранее согласовывать время экскурсии. Место, куда нельзя было заезжать за указатели на авто. Где реально работала охрана и выписывали штрафы, а теперь вот так», — пишет на своей странице в Facebook крымчанин Максим Кудашев.

В доказательство он выложил фото и видео забитых диких пляжей.

Рядом с золотыми песками — десятки автомобилей, а под их колесами, как известно, и гибнет местная флора и фауна. Из-за шумных гостей, например, про гнездование редких птиц можно забыть.

Но кого это смущает?! Комментаторы отмечают, что в этом году из-за закрытия границ потоки автотуристов устремились в направлении Крыма и Краснодарского края. Чтобы не толпиться на городских пляжах, отдыхающие выбирают прибрежные территории заповедников и региональных парков.

«Вот вам Крымский мост и трасса «Таврида», а еще и открытый туристам Крым, а также закрытость зарубежных курортов», — негодуют в комментариях к этому сообщению возмущенные крымчане.

Аналогичная ситуация и на мысе Тарханкут Черноморского района Крыма. Место имеет статус природного парка регионального значения, в его состав входит четыре особо охраняемые природные территории. В разгар этого курортного сезона автомобилисты подъезжают прямо к урезу воды. Они ютятся в уютных бухточках пока еще недобитого благами цивилизации дикого уголка Крыма.

Отдыхающие в балке Большой Кастель разбили палаточный городок в десяти метрах от берега бухты. Свою наглость они объяснили тем, что в этом году здесь нет никакой охраны, мол, все ушли на Лебяжьи острова.

Отметим, что въезд на территорию ООПТ только с одной стороны перекрыт шлагбаумом. Рядом с ним красуется предупреждение о запрете проезда на автомобилях, разжигании костров и других видов деятельности. На территории также стоят информационные стенды, но многочисленных автотуристов это не останавливает.

В тексте использованы материалы: Форпост

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