Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 70.9
воздух +21
море +24

Происшествия

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

09:37 вторник, 14 июля 2020
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

фото © Новости Крыма

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

В МЧС сообщили, что по информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.

Так, 13.07.2020 в 16:58 поступило сообщение о том, что на территории Славновского сельского поселения, возле Бакальской косы (Раздольненский район) унесло в море два человека, один из них — несовершеннолетний.

К месту направлены: ОГ ОП (пгт. Раздольное) 7 ПСО, ГАУ РК «Раздольненское лесоохотничье хозяйство» (1 ед. тех., 1 плавсредство, л/с – 1 чел.), МВД (1 ед. тех., л/с – 3 чел.), ГИМС (1 ед. тех., л/с – 2 чел.), пограничная служба (л/с – 4 чел.).

Несовершеннолетнего пострадавшего серфингисты доставили на берег. В медицинской помощи не нуждался. По состоянию на 21:38 13.07.2020 поиски мужчины результатов не дали и будут продолжены с 09:00 14.07.2020.

По данным ГИМС, с начала года произошло 30 происшествий на воде, погибло 23 человек, спасено 25 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть. Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.

Под Феодосией ребенка унесло в море на надувном круге. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.

В Коктебеле спасли неосторожного пловца. За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, погибших нет.

Унесло в открытое море с парашютом: у берегов Крыма спасли кайтсерфера. В районе мыса Меганом спасатели оказали помощь кайтсерферу, которого сносило в открытое море.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

Коронавирус в Крыму
В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус

В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус

Вчера получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID 19 у одного из сотрудников администрации города Ялта.

Курортный сезон
В Севастополе закрыли три пляжа

В Севастополе закрыли три пляжа

В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации