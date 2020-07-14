Происшествия
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего
фото © Новости Крыма
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
В МЧС сообщили, что по информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек.
Так, 13.07.2020 в 16:58 поступило сообщение о том, что на территории Славновского сельского поселения, возле Бакальской косы (Раздольненский район) унесло в море два человека, один из них — несовершеннолетний.
К месту направлены: ОГ ОП (пгт. Раздольное) 7 ПСО, ГАУ РК «Раздольненское лесоохотничье хозяйство» (1 ед. тех., 1 плавсредство, л/с – 1 чел.), МВД (1 ед. тех., л/с – 3 чел.), ГИМС (1 ед. тех., л/с – 2 чел.), пограничная служба (л/с – 4 чел.).
Несовершеннолетнего пострадавшего серфингисты доставили на берег. В медицинской помощи не нуждался. По состоянию на 21:38 13.07.2020 поиски мужчины результатов не дали и будут продолжены с 09:00 14.07.2020.
По данным ГИМС, с начала года произошло 30 происшествий на воде, погибло 23 человек, спасено 25 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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