Курортный сезон
Развитие сюжета: Пусть зарабатывают: Аксенов отменил проверки для отелей-нелегалов ● Доминикана готова побороться с Крымом за российских туристов ● В Севастополе закрыли три пляжа ● Черное море у берегов Крыма омедузилось ● На отдыхающих на пляжах Севастополя составили админпротоколы
В Крыму оценили перспективы турпотока в межсезонье
фото © Pixabay
В Республике Крым уже сегодня наблюдаются «весьма неплохие» перспективы по туристическому потому в межсезонье.
Об этом на заседании крымского правительства заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
По его словам, свои плоды дали зимние выезды представителей республики в промышленные и северные регионы России, где крымчане занимались популяризацией санаторно-курортного лечения и отдыха в Крыму. В результате, в курортном ведомстве отмечают «неплохое» бронирование на осенне-зимний период.
Успешно стартовал в республике и высокий сезон: по данным министерства, только за первые 10 дней июля в Крыму отдохнули около 400 тысяч туристов, а всего за июль ожидается около 1,5 миллиона отдыхающих.
«На сегодняшний день уровень загрузки многих отелей достигает 95%, а то и 100%. В основном, это Южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти. Найти номер, безусловно, можно, но чем дальше, тем это становится сложнее», - подытожил Волченко.
Министр также отметил, что большая часть туристов – около 58% - прибывает в республику по Крымскому мосту. Еще 37% прибывают авиатранспортом, 4,7% отдыхающих приезжают на поездах.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что ограничения в период пандемии и возможная вторая волна коронавируса может снизить туристический поток по итогам года всего на 10-15%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Доминикана готова побороться с Крымом за российских туристов. Доминиканская республика еще с 1 июля готова принимать туристов из всех стран мира, включая Россию, и уже приняла первые рейсы из США.
Севастопольский горхоз создал карту официальных пляжей. Севастопольский департамент городского хозяйства создал карту официально действующих пляжей города.
Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов. Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз. Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.
Стало известно какие изобретения помогут избежать второй волны коронавируса
Инженер-специалист рассказал о некоторых изобретениях, которые очень полезны во время эпидемии.
Суд в Крыму вынес приговор владельцу парка «Тайган»
Владелец парка львов «Тайган» заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей.
Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров
Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.
В Крыму 24 новых случая заражения коронавирусом
COVID-19 подтвержден у 24 человек в Крыму за прошедшие сутки.
11 июля
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших
За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.