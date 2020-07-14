В Крыму оценили перспективы турпотока в межсезонье

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В Республике Крым уже сегодня наблюдаются «весьма неплохие» перспективы по туристическому потому в межсезонье.

Об этом на заседании крымского правительства заявил министр курортов и туризма Вадим Волченко.

По его словам, свои плоды дали зимние выезды представителей республики в промышленные и северные регионы России, где крымчане занимались популяризацией санаторно-курортного лечения и отдыха в Крыму. В результате, в курортном ведомстве отмечают «неплохое» бронирование на осенне-зимний период.

Успешно стартовал в республике и высокий сезон: по данным министерства, только за первые 10 дней июля в Крыму отдохнули около 400 тысяч туристов, а всего за июль ожидается около 1,5 миллиона отдыхающих.

«На сегодняшний день уровень загрузки многих отелей достигает 95%, а то и 100%. В основном, это Южный берег Крыма и отчасти западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 50-60%, но при этом уровень и глубина бронирования крымских санаториев и гостиниц продолжает расти. Найти номер, безусловно, можно, но чем дальше, тем это становится сложнее», - подытожил Волченко.

Министр также отметил, что большая часть туристов – около 58% - прибывает в республику по Крымскому мосту. Еще 37% прибывают авиатранспортом, 4,7% отдыхающих приезжают на поездах.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявлял, что ограничения в период пандемии и возможная вторая волна коронавируса может снизить туристический поток по итогам года всего на 10-15%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти Крыма заявили, что загрузка отелей на днях достигнет 100 процентов. Крым, где из-за пандемии коронавируса туристический сезон начался с большим опозданием, уже принял десятки тысяч туристов, уже через несколько дней загрузка отелей достигнет 100%, сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

В Крыму нагрузка на «курортную» горячую линию увеличилась почти в 20 раз. Горячая линия Минкурортов и туризма РК приняла более 11 тыс. звонков за полгода, сообщает пресс-служба министерства.