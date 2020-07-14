Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +22
море +23

Происшествия

В Крыму наркоман с ножницами напал на беременную

14:13 вторник, 14 июля 2020

В селе Перово Симферопольского района сотрудники полиции задержали буйного мужчину, который после употребления наркотиков вооружился ножницами и кидался на прохожих.

Об этом сообщается на сайте МВД России по РК.

В адрес силовиков поступило благодарственное письмо от беременной жительницы села Перово, которая рассказала, что вечером она вышла подышать воздухом. Неожиданно к ней подошел босой мужчина с ножницами в руках. Вел он себя неадекватно. Когда муж женщины попытался его отогнать, тот начал кидаться и угрожать.

Тогда потерпевшая обратилась к сотруднице МВД, которая дежурила на избирательном участке рядом с местом происшествия. Та, в свою очередь, вызвала коллегу со второго участка.

Вместе полицейским удалось утихомирить буйного гражданина и задержать его. Как впоследствии выяснилось, он был в состоянии наркотического опьянения. Против задержанного возбуждено административное производство.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самоизоляция привела к увеличению активности мошенников в интернете. Период самоизоляции в России привел к резкому увеличению количества мошенничеств с банковскими картами.

В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Подмосковье.

В Алуште мошенник под видом владельца кафе развел посетителей на деньги. В Алуште сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве, обманувший на 40 тыс. рублей посетителей кафе.

Туристы из Ростова получат по шесть лет за кражи в Крыму. Криминальные гастролеры обкрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.

Власть
Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

Власти Крыма похвастались, что нашли неучтенное стадо коров

Ветеринары Крыма во время мониторинга территории Белогорского района выявили неучтенное стадо крупного рогатого скота в количестве 65 голов.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших

За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.

Власть
В Крыму заповедники у моря превратились в «городские» пляжи

В Крыму заповедники у моря превратились в «городские» пляжи фото

В Крыму региональные ландшафтные парки и заповедники оказались под угрозой уничтожения: потоки автотуристов устремились по охраняемым и заповедным территориям, нанося вред местной флоре и фауне.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации