В Крыму наркоман с ножницами напал на беременную

В селе Перово Симферопольского района сотрудники полиции задержали буйного мужчину, который после употребления наркотиков вооружился ножницами и кидался на прохожих.

Об этом сообщается на сайте МВД России по РК.

В адрес силовиков поступило благодарственное письмо от беременной жительницы села Перово, которая рассказала, что вечером она вышла подышать воздухом. Неожиданно к ней подошел босой мужчина с ножницами в руках. Вел он себя неадекватно. Когда муж женщины попытался его отогнать, тот начал кидаться и угрожать.

Тогда потерпевшая обратилась к сотруднице МВД, которая дежурила на избирательном участке рядом с местом происшествия. Та, в свою очередь, вызвала коллегу со второго участка.

Вместе полицейским удалось утихомирить буйного гражданина и задержать его. Как впоследствии выяснилось, он был в состоянии наркотического опьянения. Против задержанного возбуждено административное производство.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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