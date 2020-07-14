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Власть

В Керчи заявили, что аналоги «Мистралей» будут заложены в ближайшие дни

14:48 вторник, 14 июля 2020
Керчь

Российские аналоги «Мистралей» – универсальные десантные корабли (УДК) проекта «Прибой», которые станут заменой так и не поставленным в РФ из-за санкций французским кораблям, будут заложены до конца недели.

Как сообщили «Известиям» источники в оборонно-промышленном комплексе и минобороны, строить корабли будут в Керчи.

«Проект УДК 23900 «Прибой» разработан Невским проектно-конструкторским бюро. Строить российские «Мистрали» будут на керченском судостроительном заводе «Залив». Ранее сообщалось, что сумма контракта, заключенного весной минобороны с предприятием, составила 100 млрд рублей», – пишет издание.

По данным газеты, работы на верфи фактически уже идут. Однако официальная церемония состоится только сейчас. На ней же будут объявлены и имена кораблей. Планируется, что их назовут «Севастополь» и «Владивосток», сообщили источники, не исключив, что для второго корабля могут выбрать наименование «Керчь».

Изначально корабль должен был иметь длину 165 м, водоизмещение 14 тыс т, скорость до 20 узлов и нести на борту до восьми вертолетов, но к финальному этапу проектирования все характеристики были существенно увеличены. УДК, которые заложат в ближайшие дни, будут иметь водоизмещение 25 тыс т и длину около 220 м.

В итоге российские вертолетоносцы по габаритам превзойдут французские (водоизмещение – 22 тыс. т, длина – 199 м). Такие размеры позволят отечественному кораблю взять на борт до 20 вертолетов и два усиленных батальона морской пехоты.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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