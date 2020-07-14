Общество
В Феодосии активизировались фотографы с голубями
С началом курортного сезона на набережной появились люди, предлагающие платно сделать фотографию с декоративными голубями.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
— От жителей начали поступать обращения. Управление муниципального контроля реагирует на каждое из них. К сожалению, не всегда удается застать этих фотографов на месте. Как правило, они работают без разрешительных документов, у них отсутствуют справки из ветслужбы. К тому же их услуга зачастую носит навязчивый характер, — говорится в сообщении.
В пресс-службе предостерегли жителей города и туристов, что можно легко попасться на уловки зазывал просто подержать голубей на своей руке, после чего подвергнуться вымогательству денег за сделанные фотографии.
К тому же этот «бизнес» не только незаконен, но и может нести вред здоровью, поскольку осмотр голубей не проводится и нет заключения об их состоянии здоровья от ветеринарной службы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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