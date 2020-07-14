В Феодосии активизировались фотографы с голубями

С началом курортного сезона на набережной появились люди, предлагающие платно сделать фотографию с декоративными голубями.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

— От жителей начали поступать обращения. Управление муниципального контроля реагирует на каждое из них. К сожалению, не всегда удается застать этих фотографов на месте. Как правило, они работают без разрешительных документов, у них отсутствуют справки из ветслужбы. К тому же их услуга зачастую носит навязчивый характер, — говорится в сообщении.

В пресс-службе предостерегли жителей города и туристов, что можно легко попасться на уловки зазывал просто подержать голубей на своей руке, после чего подвергнуться вымогательству денег за сделанные фотографии.

К тому же этот «бизнес» не только незаконен, но и может нести вред здоровью, поскольку осмотр голубей не проводится и нет заключения об их состоянии здоровья от ветеринарной службы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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