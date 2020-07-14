Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 71.1
воздух +16
море +23

Общество

В Феодосии активизировались фотографы с голубями

19:59 вторник, 14 июля 2020
Феодосия

С началом курортного сезона на набережной появились люди, предлагающие платно сделать фотографию с декоративными голубями.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

— От жителей начали поступать обращения. Управление муниципального контроля реагирует на каждое из них. К сожалению, не всегда удается застать этих фотографов на месте. Как правило, они работают без разрешительных документов, у них отсутствуют справки из ветслужбы. К тому же их услуга зачастую носит навязчивый характер, — говорится в сообщении.

В пресс-службе предостерегли жителей города и туристов, что можно легко попасться на уловки зазывал просто подержать голубей на своей руке, после чего подвергнуться вымогательству денег за сделанные фотографии.

К тому же этот «бизнес» не только незаконен, но и может нести вред здоровью, поскольку осмотр голубей не проводится и нет заключения об их состоянии здоровья от ветеринарной службы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 14 июля. Сегодня, 14 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Протест из Хабаровска может докатиться до Крыма. Несколько дней назад был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал (член ЛДПР), которому вменяют в вину события 15-летней давности.

Кровь из ушей: севастопольцы страдают от музыки на Приморском бульваре. Оглушающая какофония, невероятным разнообразием репертуара врывающаяся в мозги и уши гуляющих по Приморском бульвару – неотъемлемая часть колорита летнего Севастополя или музыкальная клоака, которую нужно почистить и упорядочить?

Крым могут выкинуть из большой «Ночной лиги». Предполагается, что это связано с экономией, которая исчисляется сотнями миллионов рублей – их раньше тратили на размещение команд.

Общество
Ученые надеются найти древний город в Керченском проливе

Ученые надеются найти древний город в Керченском проливе

Один из древних городов Боспорского царства - Корокондама - могут обнаружить подводные археологи в акватории Керченского пролива в районе мыса Тузла.

Коронавирус в Крыму
Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы

Власти Крыма официально отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы

Власти Крыма отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан с 15 июля.

Власть
В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США

В России заявили, что перехватили в небе над Крымом самолеты-разведчики США

Российские истребители перехватили над Черным и Баренцевым морями самолеты-разведчики, принадлежащие США и Норвегии.

Курортный сезон
Ученые выяснили, чем опасно купание в море

Ученые выяснили, чем опасно купание в море

Любители поплавать в море чаще жалуются на заболевания ушей и кожи чем те, кто предпочитает отдыхать на суше.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации