В Байдарскую долину Севастополя сваливают мусор со строек ЮБК

В севастопольских селах Передовом и Орлином Байдарской долины десятки грузовиков сбрасывают строительный мусор на поля, в лесополосы и на участки граждан.

Граждане, в свою очередь, используют добытые из неизвестных источников стройматериалы для мощения самодельных дорог, поскольку комплексное решение инфраструктурных проблем района может состояться лишь в ближайшие годы.

Отдельные примеры проявления системных проблем в эфире «Первого Севастопольского» привели общественники и эксперты.

В частности, сброс самосвалами строительного мусора зафиксировали жители Передового. Сбрасывающие мусор заверили их, что все согласовано с властями, а конкретно — с муниципальным депутатом Любовью Мошкиной. Сам же сброс строительного мусора в виде мелких камней и щебня осуществляется в интересах неопределенного числа граждан для оборудования подъезда к их земельным участкам.

«Слой мусора в некоторых местах составляет полтора метра, уничтожен родник, который питает Черную речку. Водители утверждают, что все согласовано — этот участок, куда сбрасывают, это участок депутата Белоуса, еще один — депутата Мошкиной», — уточнил детали общественник Ленур Усманов. По его словам, депутат Мошкина опровергла свою причастность к сбросу строительного мусора и отказалась общаться со СМИ.

Примечательно, говорит член Общественной палаты Севастополя Александр Марчук, что строительный мусор в Байдарскую долину везут и сбрасывают из Республики Крым.

«90% строительного мусора везется в Балаклавский район с ЮБК, это мусор, который везется с крымских строек и вываливается у нас. Стоит одна такая операция от одной до трех тысяч рублей. Сотни машин вывозят мусор, кто-то за это получает деньги — разбираться с этим нужно правоохранительным органам», — отмечает Марчук.

Глава Орлиновского муниципального округа Александр Богуш, комментируя ситуацию, отметил ряд усложняющих обстоятельств. Так, несмотря на критическую необходимость новых дорог в селах Байдарской долины из-за активного заселения территории, собственные полномочия для инфраструктурных преобразований у муниципалитета отсутствуют. Решение вопроса на уровне правительства Севастополя требует времени, и чаще всего люди, начавшие обустройство приобретенных земельных участков и строительство на них, предпочитают решать вопрос подъезда подручными средствами.

«Люди обращаются в муниципалитет с просьбой построить дороги, я им отвечаю, что этот вопрос вне компетенции муниципалитета и нужно обращаться в департмент транспорта и Севавтодор. Однако там результата тоже нет», — объясняет Александр Богуш.

Ближайшие сроки строительства дорог в Байдарской долине в лучшем случае имеют горизонт планирования в 2-3 года. Поэтому, констатировали участники встречи, население Байдарской долины пытается решать вопрос самостоятельно.

Замначальника главного управления — начальник государственной экологической инспекции Севприроднадзора Вадим Писляк сообщил, что по случаям сброса строительного мусора и использования сырья неизвестного происхождения при строительстве дорог проводятся административные расследования.

«Зафиксированы факты несанкционированного складирования отходов грунта в районе сел Передовое и Орлиное, что является нарушением статьи 51 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ „Об охране окружающей среды». Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ — несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления, ведется расследование инцидента», — сообщил Вадим Писляк.

По этой статье нарушителям грозит штраф 5000 рублей, для должностных лиц — до 40.000 рублей. Индивидуальные предприниматели должны уплатить штраф до 50.000 рублей или приостановить деятельность на три месяца. Юридические лица должны будут выплатить до 400.000 рублей или приостановить деятельность на этот период.

Правительство города предпринимает определенные действия по устранению проблемы массовых свалок строительного мусора — в качестве средств решения предлагались казаки, системы ГЛОНАСС, штрафы и конфискации грузовиков. Однако говорить о стратегических изменениях в лучшую сторону пока рано. К примеру, в феврале 2020 года местные жители сообщали о том, что в Килен-балку вывозится строительный мусор, образовавшийся при реконструкции улицы Большой Морской. Более того, общественники Севастополя пускаются в погоню за самосвалами-нарушителями — водители которых предпочитают бросать транспорт и спасаться бегством.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Черное море у берегов Крыма омедузилось. За последние несколько лет количество медуз в Черном море стремительно увеличилось, вызвав беспокойство жителей и гостей Крыма.

Мутная и с запахом: в Крыму выясняют причины загрязнения реки Славянки. Эксперты Министерства экологии и природных ресурсов Крыма выяснять причины загрязнения реки Славянка в Симферополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ученые в Крыму предложили спасать дельфинов заповедными «коридорами». Популяция дельфинов у берегов Крыма сокращается. Чтобы защитить млекопитающих от массовой гибели, необходимо создать заповедные «коридоры».

Из-за засухи крымские соленые озера стали еще солонее. Из-за засухи крымские соленые озера стали еще солонее.