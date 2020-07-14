Происшествия
В Алуште полицейские раскрыли серию краж
В Алуште двое мужчин совершили серию краж со строительных объектов города, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По информации ведомства, напарники регулярно крали строительные материалы на территории частных и общественных строек. Их подозревают в совершении четырех хищений на территории курортного города как минимум.
«Кроме того, собрана доказательственная база по факту кражи женской сумочки с личными вещами, которая была ненадолго оставлена без присмотра на столике в одном из кафе Алушты», - говорится в сообщении.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье УК РФ «кража».
Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Крыму задержали криминальных гастролеров, которые обокрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Подмосковье.
В Алуште мошенник под видом владельца кафе развел посетителей на деньги. В Алуште сотрудниками полиции установлен подозреваемый в мошенничестве, обманувший на 40 тыс. рублей посетителей кафе.
Туристы из Ростова получат по шесть лет за кражи в Крыму. Криминальные гастролеры обкрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.
В Севастополе злостный грабитель напал на женщину. Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.
Коронавирус не отступает: в Крыму за сутки еще 11 новых заболевших
За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму со вчерашнего дня ищут унесенного в море отдыхающего
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 1 происшествие, спасен 1 человек, поиски второго продолжаются.
В Ялте у сотрудника администрации обнаружен коронавирус
Вчера получен положительный результат теста на новый вид коронавирусной инфекции COVID 19 у одного из сотрудников администрации города Ялта.
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Новая коронавирусная инфекция обнаружена за сутки у семи человек в Крыму.
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В Севастополе закрыли три пляжа
В Севастополе пляжи «Мраморный», «Городской», «Ушакова балка» закрыты из-за несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам.