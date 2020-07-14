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Происшествия

В Алуште полицейские раскрыли серию краж

11:03 вторник, 14 июля 2020
Алушта

В Алуште двое мужчин совершили серию краж со строительных объектов города, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, напарники регулярно крали строительные материалы на территории частных и общественных строек. Их подозревают в совершении четырех хищений на территории курортного города как минимум. 

«Кроме того, собрана доказательственная база по факту кражи женской сумочки с личными вещами, которая была ненадолго оставлена без присмотра на столике в одном из кафе Алушты», - говорится в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье УК РФ «кража».

Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Крыму задержали криминальных гастролеров, которые обокрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Туристы из Ростова получат по шесть лет за кражи в Крыму. Криминальные гастролеры обкрали домовладения крымчан на сотни тысяч рублей.

В Севастополе злостный грабитель напал на женщину. Вечером на одной из площадей Севастополя к 33-летней местной жительнице подбежал неизвестный, ударил ее и похитил смартфон стоимостью 12000 рублей и 1000 рублей наличными, сообщает пресс-служба МВД по городу Севастополю.

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