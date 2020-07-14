В Алуште полицейские раскрыли серию краж

В Алуште двое мужчин совершили серию краж со строительных объектов города, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По информации ведомства, напарники регулярно крали строительные материалы на территории частных и общественных строек. Их подозревают в совершении четырех хищений на территории курортного города как минимум.

«Кроме того, собрана доказательственная база по факту кражи женской сумочки с личными вещами, которая была ненадолго оставлена без присмотра на столике в одном из кафе Алушты», - говорится в сообщении.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по статье УК РФ «кража».

Подозреваемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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