В Алуште 25 водителей повторно попались на вождении в пьяном виде

В Алуште сотрудниками полиции за полгода возбуждено 25 уголовных дел за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

В ходе осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками Отдела ГИБДД ОМВД России по г. Алуште в течение минувших 6 месяцев выявлено 25 фактов повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Отделением дознания алуштинской полиции в отношении водителей возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управлением транспортным средством в состоянии опьянения), которые в последующем направлены в суд. Согласно санкции статьи, подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают: в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специального права, необходимо сдать документы в орган, исполняющий этот вид административного наказания. Течение срока лишения специального права начинается только с дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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