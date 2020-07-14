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Общество

Учитель физкультуры из Томской области проехал 5 тысяч км на велосипеде до Крыма

15:34 вторник, 14 июля 2020

Учитель физкультуры из Томской области Иван Поротников решил доехать в Крым на велосипеде.

Как сообщил сам Иван, он выехал 12 июня, проехал более 5 тысяч километров и сегодня прибыл в Крым.

«Я выехал из Томской области – села Подгорного Чаинского района – 12 июня. Давным-давно у нас с парнями, с которыми мы в горы ходим, было желание добраться до Новороссийска или до Краснодара на поезде, сесть на велосипеды и добраться до Крыма. Идея долго в ящике пылилась, я решил достать ее, освежить и придать ей новую форму. Шесть лет назад я ездил до Иркутска, а далее до острова Ольхон на Байкале – там у меня получилось 2 167 километров. А тут дистанция более, чем в два раза длиннее, почему бы не сделать», – рассказал Поротников.

Всего велосипедисту пришлось преодолеть около 5,1 тысячи километров. По пути у него несколько раз выходили из строя детали велосипеда. В низовьях Урала температура опускалась до -2 градусов, а под Волгоградом Поротникова настигла 40-градусная жара: ему приходилось ехать рано утром и поздно вечером, а днем пережидать высокую температуру в тени. Но, несмотря на трудности, до Крыма он доехал.

«Изначально у меня была задача проехать через Крымский мост. А потом подумал, почему бы не доехать в Севастополь, а затем по югу Крыма проехать, но с людьми пообщался, они не советовали – крутые зигзаги, большие подъемы, серпантин, оживленная траса, никто уступать не будет. Поэтому решил доехать до Коктебеля, оставить велосипед там и по Крыму покататься. Обратно вернуться, собрать велосипед, доехать до Краснодара, а оттуда поездом домой», – пояснил он.

Поротников в основном ночевал в палатке, изредка останавливался в хостеле, у знакомых или родственников. Еду готовил сам на костре – преимущественно каши, макароны, тушенка и консервы. Поездку он затеял для того, чтобы в конечном итоге найти спонсора, который поможет вывезти детей из его родного села в путешествие по горам России и Средней Азии.

«Это маленькое зерно, которое я посадил сейчас, надеюсь, что в будущем оно даст свои плоды. В прошлом году я детей возил в Казахстан, в Алматы, по горам водил. В этом году мы поедем на Алтай, в следующем в планах в Киргизию съездить. Самый-самый пик, который я назначил – это через два года восхождение на Эльбрус, детей свозить на Кавказ. Но это 25 тысяч рублей с одного человека только на дорогу. Очень дорого для сельского подростка, там у нас есть матери-одиночки – не каждый потянет. Сейчас поездка в Казахстан, Алтай, плюс моя поездка в Крым – портфолио. Я собираю, иду к спонсорам, ищу людей, которые готовы будут помочь», – добавил он.

В Крыму он задержится на 7-10 дней, затем поедет обратно, а 8 августа повезет своих воспитанников на Алтай.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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