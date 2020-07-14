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Курортный сезон

Ученые выяснили, чем опасно купание в море

21:14 вторник, 14 июля 2020
Ученые выяснили, чем опасно купание в море

фото © pixabay.com

Любители поплавать в море чаще жалуются на заболевания ушей и кожи чем те, кто предпочитает отдыхать на суше.

Об этом говорится в исследовании британских ученых, опубликованном в журнале Water Research.

Ученые провели онлайн-опрос более чем 2600 взрослых жителей Англии и Уэльса. Выяснилось, что 24 процента отдыхающих жаловались на симптомы респираторных инфекций, заболеваний глаз, ушей и кожи. При этом среди тех, кто предпочитал не заходить в море, таких было всего 7 процентов.

Более того, любители морских заплывов более чем в три раза чаще сообщали о болезнях ушей и в два раза чаще жаловались на заболевания кожи. Хорошей новостью является то, что врачи не смогли подтвердить у купальщиков повышенный риск респираторных и желудочно-кишечных заболеваний.

В исследовании не рассматривались конкретные причины недомоганий, однако есть вероятность, что они могут быть вызваны бактериями и вирусами, которые попадают в море вместе со сточными водами.

Впрочем, британские ученые отметили, что отдых у водоема положительно влияет на психическое и физическое здоровье, поэтому отказываться от поездок к морю не стоит.

В тексте использованы материалы: МК

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