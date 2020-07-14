Ученые надеются найти древний город в Керченском проливе

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Один из древних городов Боспорского царства - Корокондама - могут обнаружить подводные археологи в акватории Керченского пролива в районе мыса Тузла.

О готовящихся разведывательных работах в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

По словам ученого, приблизительное местонахождение древнего поселения известно из письменных источников, которые утверждали, что город существовал напротив древней Акры, остатки которой уже десять лет исследуют подводные археологи в районе мыса Такиль у побережья Керченского полуострова.

«Остатки каких-то археологических объектов зафиксированы у мыса Тузла, но до сих пор (идет – ред.) дискуссия в ученом мире, где же сама Каракондама. И мы в этом году решили провести разведработы и уже окончательно подтвердить, где находится этот город, - пояснил Вахонеев. – Серьезных полевых работ с шурфовками в той акватории никто не проводил».

Пока что археологи ведут подготовку к поисковым работам: тщательно изучают письменные источники и работы предшественников.

«Если нам удастся зафиксировать остатки или не потревоженного, или разрушенного культурного слоя, какой мы находим примерно в той же Акре, то это будет серьезная научная сенсация, - отметил Вахонеев. – Мы проведем археологические разведки в акватории мыса Каратки в том месте, где некоторые исследователи предполагают нахождение древнего города. Тем более современные технические средства позволяют даже без раскопок проникнуть в донные отложения и увидеть напластования, возможно, даже археологические».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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