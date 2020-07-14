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Происшествия

Туристка сломала ногу, гуляя на горе Алчак-Кая в Судаке

16:48 вторник, 14 июля 2020
Судак

В 09.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, требуется помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-службы ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия оперативно выехали 2 группа части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым- Спас».

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшую в восточной части горы на каменистой осыпи на высоте 100 м. над уровнем моря. С помощью носилок женщину спустили к машине скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз: перелом правого голеностопного сустава.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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