Туристка сломала ногу, гуляя на горе Алчак-Кая в Судаке

В 09.00 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Алчак-Кая женщина сломала ногу, требуется помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-службы ГУ МЧС России по РК.

К месту происшествия оперативно выехали 2 группа части горной поисково-спасательной специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым и сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым- Спас».

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшую в восточной части горы на каменистой осыпи на высоте 100 м. над уровнем моря. С помощью носилок женщину спустили к машине скорой медицинской помощи. Предварительный диагноз: перелом правого голеностопного сустава.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно-лесной местности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму спасли туристов, застрявших на Демерджи. Группа туристов в сумерках попала на труднопроходимый осыпной склон и не рискнула выбираться без помощи спасателей.

В Крыму турист сорвался со скал на Караби-яйле. Специалисты «КРЫМ-СПАС» оказали помощь туристу, упавшему со скалы в районе южных обрывов Караби-яйлы.

В Крыму группа туристов заблудилась и наткнулась на мужчину без сознания. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в Белогорском районе. Группа с пострадавшим была обнаружена между селами Тополевка и Земляничное, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Туристам в Крыму напомнили о регистрации в МЧС при выходе на маршрут. Регистрация туристической группы сокращает время поиска пострадавших и заблудившихся в труднодоступной местности.