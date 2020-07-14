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Происшествия

Свердловский депутат избил крымчанина

15:07 вторник, 14 июля 2020

Следственные органы проводят проверку по факту бытового конфликта, произошедшего в Крыму между жителем Свердловской области и жителем города Саки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

«Проводится процессуальная проверка по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю города Саки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

По информации источника в правоохранительных органах, фигурантом конфликта стал депутат Первоуральской городской думы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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