Происшествия
Свердловский депутат избил крымчанина
Следственные органы проводят проверку по факту бытового конфликта, произошедшего в Крыму между жителем Свердловской области и жителем города Саки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
«Проводится процессуальная проверка по факту причинения жителем Первоуральска Свердловской области в ходе бытового конфликта телесных повреждений жителю города Саки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное обоснованное процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.
По информации источника в правоохранительных органах, фигурантом конфликта стал депутат Первоуральской городской думы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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